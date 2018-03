Modifiche alla viabilità per la Maratona Internazionale di Cagliari

Cagliari, 16 Mar 2018 – Domenica 18 marzo, in occasione della ottava edizione della Maratona Internazionale di Cagliari, si renderanno necessarie alcune modifiche alla normale circolazione stradale in città.

Nel viale Colombo e nelle altre vie come specificato, verranno, quindi, adottate le seguenti prescrizioni:

L’istituzione del divieto di transito dalle 08 alle 10 nelle vie: lungomare New York 11 settembre 2001 (da Molo S. Agostino a viale Colombo semi-carreggiata destra direzione piazza Deffenu), viale Colombo (da piazza Deffenu a viale Salvatore Ferrara, semi-carreggiata destra direzione viale Ferrara);

L’istituzione del divieto di transito, dalle 08 alle 14, nelle vie: Caboto (da viale Colombo alla Calata dei Trinitari a piazza Marco Polo e Marina di S. Elmo); viale Diaz (da via Sonnino a piazza Scopigno, semi-carreggiata destra direzione Poetto); viale Diaz (da via Bottego a viale Cimitero, in entrambi i sensi di marcia), vico Diaz, dello Sport, viale Cimitero (da viale Diaz all’intersezione con viale Bonaria, in entrambi i sensi di marcia), viale Cimitero (dall’intersezione con viale Bonaria a via Dante, semi-carreggiata sinistra direzione piazza Repubblica), via Dante (da viale Cimitero a piazza Giovanni XXIII, semi-carreggiata sinistra, direzione piazza Giovanni XXIII), Cao di S. Marco (da via Dante a via S. Alenixedda, in entrambi i sensi di marcia esclusi i veicoli che utilizzano il parcheggio interrato del Parco della Musica in direzione piazza Giovanni XXIII), S. Alenixedda (da via Cao di S. Marco a via Salaris, in entrambi i sensi di marcia), dei Giudicati (pista ciclabile), Giudice Torbeno (pista ciclabile), Bacaredda (nella corsia bus da via Cao di S. Marco a piazza Garibaldi), piazza Garibaldi (nella corsia bus da via Bacaredda a via Sonnino), Sonnino (nella corsia bus da piazza Garibaldi a piazza Lippi), Sonnino (corsia sinistra direzione viale Diaz da piazza Lippi a viale Diaz), piazza Marco Polo (corsia adiacente all’ingresso Fiera da via Caboto a viale Diaz), Caboto (da viale Colombo a molo S. Elmo), Fiorelli (dalla via Campioni d’Italia – Ponte Vittorio all’istituto di Zoologia), piazza degli Arcipelaghi (estrema corsia destra da viale Poetto a lungomare Poetto), Tramontana (da rotatoria San Bartolomeo a viale Poetto, in entrambi i sensi di marcia), innesto da via Ferrara a via Caboto, innesto da via Pessagno a via Caboto, viale Poetto direzione Poetto corsia bus da via Tramontana a piazza degli Arcipelaghi, lungomare Poetto (pista runners);

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle 00,00 alle 14 nelle vie:·viale Colombo (da via Barbini a via Caboto), Caboto (da viale Colombo a piazza Marco Polo e Marina di S. Elmo), dello Sport, La Palma (in entrambi i lati da via Tramontana a ingresso Parco Molentargius), Lungomare Poetto (da piazza Arcipelaghi all’ingresso area ciclo-pedonale), Dante (da piazza San Benedetto a piazza Giovanni XXIII, semi-carreggiata sinistra), Cao di San Marco (da via S. Alenixedda a via Dante lato BNL), Sonnino (lato sinistro, da piazza Lippi a via Giolitti);

L’istituzione della riduzione della carreggiata, dalle 8 alle 14, nelle vie: Sonnino (da piazza Lippi a viale Bonaria), La Palma (da via Tramontana a ingresso Parco di Molentargius), piazza Arcipelaghi (corsia esterna da viale Poetto a ingresso pista ciclo-pedonale Lungomare Poetto), Fiorelli (da via La Palma all’Istituto di Zoologia), viale Poetto (semi-carreggiata destra da via Tramontana a piazza Arcipelaghi). Com