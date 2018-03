Pregiudicato di 62 anni residente a Capoterra arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per resistenza, violenza e lesioni pubblico ufficiale.

Cagliari, 14 Mar 2018 – Questa notte, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia Cc di Cagliari, hanno arrestato Ettore Pocu, di 62 anni, con precedenti penali e residente a Capoterra (Ca), per il reato di resistenza, violenza e lesioni pubblico ufficiale.

Il pregiudicato, che ieri pomeriggio si trovava a Cagliari in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool, intorno alle 19:30 è stato aggredito da uno sconosciuto per cause in corso di accertamento nei pressi di un bar (secondo le sue dichiarazioni), e così ha deciso di chiamare un taxi per fare rientro a casa a Capoterra intorno alle 20:30.

Giunti a Capoterra però l’uomo ha deciso di non pagare il corrispettivo della corsa ed ha iniziato a minacciare verbalmente il conducente che subito lo ha fatto scendere e poi chiamato il 112. Quindi i militari sono intervenuti sul posto dove hanno poi intercettato Porcu nei pressi della sua abitazione, perciò hanno proceduto alla sua identificazione, ma non appena questi li ha notati, gli si è scagliato contro verbalmente aggredendo uno dei carabinieri con calci e pugni. Pertanto è stato bloccato, ammanettato e dichiarato in arresto. In seguito è stato portato in caserma e ultimate le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale cc di Via Nuoro in attesa del rito direttissimo.