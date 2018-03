Giovane pregiudicato arrestato dagli agenti di una Volante per evasione dagli arresti domiciliari.

Cagliari, 14 Mar 2018 – Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Daniele Lombardo, 41enne, di San Gavino Monreale, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di evasione.

L’episodio si è verificato nella notte, intorno alle 04.45, quando un equipaggio di una Volante, nel transitare in Via Is Mirrionis, ha notato un individuo che, alla vista della volante, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta.

Immediatamente raggiunto e bloccato, è stato poi controllato, indentificato e dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Quindi è stato nuovamente dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo previsto per oggi.