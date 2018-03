Aob (Brotzu) – Venerdì prossimo prima edizione del corso dal titolo “I processi terapeutici emozionali con l’arte terapia in pediatria”.

Cagliari, 14 Mar 2018 – Venerdì 23 marzo dalle 9 alle 18 si svolgerà la Prima edizione del corso dal titolo “I processi terapeutici emozionali con l’arte terapia in pediatria”.

Il corso residenziale, della durata di un giorno, si svolgerà presso l’Aula Thun del Presidio Ospedaliero Microcitemico A. Cao di Cagliari.

La Direzione Aziendale del Brotzu con l’attivazione del corso, vuole: “Sottolineare il ruolo dell’arte come strumento di umanizzazione delle cure in ambito pediatrico, per aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’arte terapia per i bambini in situazioni di fragilità e per fornire le giuste competenze agli operatori del settore in modo d’applicare le tecniche creative a supporto della terapia tradizionale in particolari situazioni di disagio, ansia, stress e fragilità.”

La giornata si svolgerà in due sessioni: la mattina, dedicata principalmente agli interventi dell’Associazione Art Therapy Italiana, presieduta dalla Dott.ssa Erminia della Cagnoletta presente al corso, in cui si porteranno all’attenzione le tecniche di arte terapia quale strumento di umanizzazione delle cure e di miglioramento nella qualità dell’assistenza.

La seconda parte della giornata verterà invece sulla presentazione delle cosiddette “esperienze sul campo”, con i contributi delle attività promosse dal Microcitemico di Cagliari, dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma, da Catania, da Monza e dalla Brianza.

Tanti i progetti e le attività legate all’efficacia dell’arte e della creatività per la cura dei bambini del Microcitemico, così come sottolinea la Dott.ssa Maria Gabriella Nardi, Direttore del Presidio Cao:

“Prendersi carico di un bambino ammalato di una patologia cronica impone la cura della malattia,ma comporta il prendersi cura della sua parte sana. ‘Il bambino non smette di essere bambino’! Rafforzare la parte sana del bambino significa ‘dargli voce’ Ascoltarlo: un ascolto partecipato. L’arte nelle sue diverse espressioni è un veicolo, un mezzo attraverso cui il bambino acquisisce fiducia e nel clima di fiducia che si instaura con la sua guida, è libero di esprimersi, di esprimere emozioni altrimenti difficilmente esternabili“.

Il corso è inoltre in parte finanziato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini, con la quale l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha avviato nel 2015 il progetto “Musica e Lettura… siamo parte della cura”.

Il corso, che dà diritto a 10 crediti formativi Ecm, è destinato al personale coinvolto nell’area pediatrica, ovvero, medici specializzati in Pediatria Neuropsichiatria infantile, Chirurgia pediatrica, Psicologia, Psicoterapia, Infermieri e OSS Pediatrici, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Per informazioni si può contattare la referente del progetto, la dott.ssa Concetta Toscano (070 52965578 – cell. 329 1605898). Com