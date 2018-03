Vaccini e istruzione: preoccupazione della Garante per l’infanzia

Cagliari, 13 marzo 2018 – La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis esprime preoccupazione per la situazione che si sta creando in alcune zone della Sardegna in seguito ad alcuni banali disservizi che di fatto impediscono l’accesso al servizio scolastico ai minori in regola con l’obbligo sanitario. La Garante ha rivolto una raccomandazione alle Autorità competenti.

“Fermo restando la valutazione positiva sulla importante funzione che i vaccini hanno per la tutela della salute pubblica, le difficoltà di comunicazione o ingiustificate lungaggini burocratiche – scrive Grazia Maria De Matteis – non devono ostacolare il diritto alla istruzione ovvero il diritto dei più piccoli a fruire dei servizi sociali relativi alla cura dell’infanzia”.