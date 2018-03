Rimodulazione Psr, Caria a movimento agricolo sardo: attribuirmi posizioni false non aiuta il confronto. Mai detto di prendere risorse da misura 13 o da altre

Cagliari, 13 Mar 2018 – “Attribuirmi dichiarazioni false e mettere in giro fake news non fa bene al confronto fra le parti, non fa bene al settore che si vuole rappresentare e, soprattutto, dimostra poca serietà nella volontà di trovare una sintesi tra le diverse opinioni manifestate dai portatori di interesse”. Lo ha detto l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, nello smentire nettamente quanto apparso oggi sulla stampa e attribuitogli falsamente dal Movimento agricolo sardo. “Abbiamo sempre dimostrato – ha spiegato l’esponente della Giunta – apertura e disponibilità al confronto con i diversi soggetti che, a vario titolo, rappresentano le istanze delle numerose realtà produttive dell’agricoltura sarda. Lo abbiamo fatto accogliendo le proposte e cercando il massimo della condivisione nella fase decisionale. Dal momento del mio insediamento ho sempre chiesto a tutti gli attori del mondo delle campagne ‘se vogliamo puntare su un Programma di sviluppo rurale che guardi al sostegno oppure che miri agli investimenti’. Personalmente – ha aggiunto l’assessore – ritengo sia più utile aiutare le imprese a crescere e fare passi avanti sul piano della riduzione dei costi e della massimizzazione dei profitti, ma non sarò io da solo a decidere come e in che termini intervenire su una eventuale rimodulazione delle risorse del PSR. La coperta è corta, il miliardo e 308milioni di euro della programmazione agricola va gestito con oculatezza e all’interno dei paletti imposti dall’Unione europea. Ecco perché se vogliamo dare risposte ai tanti giovani che intendono insediarsi in agricoltura dobbiamo ragionare sul rivedere alcuni capitoli di spesa. La mia posizione e quella della Regione, per adesso, si ferma qui in attesa di proposte. Non ho mai detto di voler levare i soldi stanziati sulla Misura 13 dell’Indennità compensativa per le zone svantaggiate e montane, così come non ho mai detto di aver deciso di ridurre i fondi delle Misure 10 (Difesa del suolo) o 14 (Benessere degli animali). Siamo in una fase interlocutoria dove sarà responsabilità della politica, delle associazioni di categoria e dei numerosi portatori di interesse definire un percorso. Mettere in giro bugie ed attribuirmi cose che non mi appartengono – ha concluso Caria – fa male soprattutto ai tanti imprenditori agricoli perbene che attendono risposte: sia sul piano del sostegno e sia su quello degli investimenti. Risposte che devono avere come fondamenta la serietà e non le menzogne”. Red

