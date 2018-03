In Nepal Bombardier con 71 passeggeri a bordo si schianta su un campo di calcio a Kathmandu

Kathmandu, 12 Mar 2018 – Un aereo passeggeri del Bangladesh è precipitato durante la discesa verso l’aeroporto di Kathmandu, in Nepal. Il velivolo, della compagnia bengalese US-Bangla Airlines, con sede a Dacca, aveva a bordo 71 persone, di cui 13 sono state tratte in salvo, ma ci sarebbero almeno 50 vittime, secondo il direttore del quotidiano Republica di Kathmandu, Subash Gimire, che cita come fonte per il suo bilancio “medici operanti sul luogo del disastro”. La tv ‘all news’ India Today segnala che “20 cadaveri sono stati recuperati dal relitto dell’aereo”, mentre la polizia parla di 38 vittime già accertate. Il portavoce dello scalo nepalese, Prem Nath Thakur ha detto che “stiamo cercando di estinguere l’incendio e soccorrere i passeggeri”, “finora – ha aggiunto – sono stati portati all’ospedale 20 feriti, mentre la polizia e l’esercito stanno cercando di tagliare in due l’aereo per salvare gli altri”.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un Bombardier Dash Q-400, configurato per trasportare un massimo di 78 passeggeri. Secondo il portavoce dell’aeroporto internazionale il velivolo, che aveva visibilmente perso velocità nella fase di atterraggio, ha sbandato nell’impatto con il suolo, uscendo fuori pista e schiantandosi su un campo di calcio vicino allo scalo. Vigili del fuoco, ambulanze ed una unità dell’Esercito nepalese si sono recati sul posto per i soccorsi. Le operazioni di volo nell’aeroporto sono state completamente sospese.