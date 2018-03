Aob Brozu Cagliari –Morte cerebrale del giovane Alberto Riccaboni: i famigliari acconsentono all’espianto organi.

Cagliari, 12 Mar 2018 – La Direzione Aziendale AOBrotzu rende noto che è stata decretata la morte cerebrale per il giovanissimo paziente Alberto Riccaboni, in seguito al gravissimo trauma riportato nello scontro avvenuto ieri 12 marzo, lungo la Statale 126 all’altezza di Gonnesa.

Il giovane, di 20 anni, è arrivato dal Cto di Iglesias i al reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Michele di Cagliari in condizioni gravissime.

I medici questa mattina hanno constatato la morte cerebrale.

I familiari del giovane, studente di Ingegneria, hanno acconsentito in un grande gesto di generosità all’espianto degli organi, per permettere di salvare altre vite. Com