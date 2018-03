Ad Arzana allevatore deteneva materiale ferroso di proprietà comunale, denunciato per ricettazione dai carabinieri.

Nuoro, 12 Mar 2018 – Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Nuoro, non si ferma la controffensiva per il contrasto ai reati predatori finalizzati alla sicurezza ed al rispetto della legalità. Infatti, nell’ultimo periodo sono stati ulteriormente intensificati i controlli, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

La Squadriglia Carabinieri di Arzana durante i continui servizi di rastrellamento nelle campagne e di controllo degli ovili, ha rinvenuto nei territori al confine tra Talana ed Urzulei, 14 pali in ferro zincato dell’altezza di due metri ed un rotolo di rete metallica zincata lunga metri 100 e alta metri 1,5 ancora avvolta, nelle disponibilità di un allevatore. A seguito di accertamenti è stato appurato che il materiale ferroso era stato asportato nel 2014 ai danni di una Amministrazione Comunale ogliastrina che ne aveva denunciato il furto qualche tempo addietro. Quindi l’allevatore è stato denunciato per ricettazione.