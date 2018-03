Arrestato giovane cagliaritano dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari pe detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 10 Mar 2018 – Ieri sera, alle ore 20.00 circa, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, i carabinieri del Nucleo investigativo de comando provinciale cc di Cagliari, agli ordini del Magg. Cappa, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e detenzione abusiva materiale esplodente, Alessio Argiolas, di 23 anni, della città, disoccupato, con precedenti penali.

I militari, al termine dell’attività di osservazione, hanno identificato e perquisito altra persona (assuntore) rivenendo su di lui alcune dosi di eroina e di hashish appena acquistate dall’Argiolas.

La successiva perquisizione personale dell’arrestato ha consentito di rinvenire, nella sua disponibilità diretta, altre 10 dosi di hashish e nella camera da letto della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 70 grammi circa di hashish in un unico panetto; un bilancino elettronico funzionante; materiale vario per confezionamento e taglio dello stupefacente; 100 euro circa in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio e, infine, un artifizio pirico artigianale illegale del tipo cipolla del peso di grammi 120, di cui 50 circa di polvere pirica.

Quindi il consumatore di droga è stato segnalato alla competente prefettura ed in seguito il Tribunale ha convalidato l’arresto stamattina. Su richiesta dell’Avv. Maccioni, difensore di fiducia, il giudice ha concesso termini a difesa e fissato l’udienza per rito direttissimo il 20 marzo prossimo disponendo fino a questa data gli arresti domiciliari per il giovane.