Incidenti stradali: un giovane di 25 anni morto e tre persone ferite.

Cagliari, 10 Mar 2018 – Terribile incidente mortale alle porte di Sarroch. Infatti, stamane, alle ore e 06:30, brutto incidente sulla Strada Statale 195, altezza Saras, dove è morto sul colpo, Nicola Pisano, di 25 anni, passeggero, e altre tre persone sono rimaste ferite.

Tra le ipotesi sulle cause dell’incidente mortale la velocità sostenuta, che ha fatto sbandare la vettura ribaltatasi poi sul bordo della corsia opposta. I tre feriti, coetanei della vittima, a bordo della vettura, non si trovano in pericolo di vita. I tre dopo i soccorsi sono stati assistiti dai sanitari delle unità del 118 che dopo le prime cure sul posto, li hanno trasportati agli ospedali Brotzu e al Santissima Trinità del capoluogo.

La vittima era seduta nei sedili posteriori con cintura allacciata che dopo essere stata estratta dalla vettura la salma è stata restituita ai familiari.

La macchina proveniente da Cagliari, sarebbe uscita fuori strada autonomamente.