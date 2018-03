Sequestrato dai carabinieri e Gdf studio medico di Tertenia che praticava presunte cure a pazienti affetti da tumori.

Lanusei, 9 Mar 2018 – Ieri, 8 marzo 2018, tra le 16.00 e le 18.30, i Carabinieri del Nas di Sassari, i colleghi del Comando Compagnia cc di Jerzu, quelli della Stazione cc di Tertenia, della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax, hanno proceduto congiuntamente, a Tertenia, all’esecuzione del provvedimento di perquisizione e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Lanusei nei confronti della dottoressa Alba Veronica Puddu.

Il provvedimento giudiziario, che ha per oggetto la strumentazione tecnica presente nello studio medico, era finalizzato ad esigenze probatorie e, in particolare, allo scopo di consentire accertamenti tecnici sulla strumentazione medesima, per verificarne le caratteristiche e lo stato di efficienza. Sono stati sequestrati undici dispositivi, tra cui ecografi, apparecchiature ad ultrasuoni ed altro.

Inoltre, nel corso della perquisizione, sono stati sottoposti a sequestro computer, dispositivi informatici e telefonici, oltre ad agende, documentazione medica e ricevute di pagamento. I dispositivi informatici saranno oggetto di accertamenti forensi per verificarne il contenuto.

Nel corso dell’attività, è stata identificata una persona, che si stava sottoponendo alle “cure” della dottoressa Puddu.

La Procura di Lanusei ha avuto notizia di fatti di rilevanza penale a seguito della trasmissione televisiva denominata “Le Iene”, andata in onda domenica 19 novembre 2017. Dopo l’acquisizione della registrazione del programma sono state svolte ampie ed articolate attività di indagine delegate ai comandi dei carabinieri del Nord dell’Isola, nel corso delle quali: è stata acquisita la documentazione integrale, comprensiva della totalità dei filmati effettuati per la realizzazione del servizio, fornita dall’emittente televisiva; si è proceduto all’audizione di persone informate sui fatti, tra cui il medico legale che ebbe constatare due decessi di malati oncologici avvenuti nello studio della dottoressa Puddu, alcuni stretti congiunti delle persone decedute ed altre persone coinvolte nei fatti direttamente come pazienti o indirettamente come congiunti di pazienti; è stata acquisita documentazione clinica presso varie strutture sanitarie ed ospedaliere.

Le ipotesi di reato sono quelle di omicidio, lesioni personali, circonvenzione di incapace, truffa continuata.

Sulla base delle risultanze di indagine, gli investigatori hanno ragione di ritenere che nessuna delle cure praticate dalla dottoressa Puddu nei confronti di malati oncologici, di persone affette da altre malattie e, a maggior ragione, di persone perfettamente sane indotte dall’indagata a credere di essere affette da malattie più o meno gravi, abbiano mai prodotto alcun effetto positivo su tali persone. Al contrario, nei casi di persone gravemente malate, che hanno fatto ricorso alle cure della dottoressa Puddu, è altamente probabile che si sia verificato l’aggravamento e addirittura la morte in conseguenza del fatto che tali pazienti siano stati convinti dalla Puddu ad abbandonare le terapie convenzionali per ricorrere a cure definite dalla medesima del tipo “ultrasuoni”, “radiofrequenze”, “rivitalizzazione del sangue”, tipologie di trattamenti il cui ambito tipico di applicazione è quello della medicina diagnostica o di quella estetica.

Dalle indagini è anche emerso che si sono rivolti alla dott.ssa Puddu persone provenienti dal Piemonte, particolarmente dal torinese e da varie province della Sardegna (Oristano e Cagliari), oltre che persone dei comuni di Tertenia e limitrofi.

Infine gli investigatori dell’Arma rivolgono un appello alle persone che a vario titolo siano in possesso di informazioni pertinenti ai fatti su cui si sta indagando affinché si presentino presso il più vicino comando dei Carabinieri per farne denuncia o per narrare quanto a loro conoscenza.