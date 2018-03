Gdf Cagliari: sequestrati oltre 1,5 kg di sostanza stupefacente e strumenti per lo spaccio e arrestato un cagliaritano.

Cagliari, 9 Mar 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari ed i colleghi della Tenenza di Iglesias e con l’ausilio delle unità cinofile, nella serata di ieri hanno arrestato un cagliaritano di 33 anni, residente a Quartu Sant’elena.

I finanzieri, in Via Della Musica a Quartu Sant’elena, durante un posto di controllo, hanno notato un uomo che, alla vista delle auto di servizio, ha cercato di fuggire liberandosi di un involucro: i militari, infatti, lo hanno raggiunto poco dopo e recuperato il pacchetto appena gettato contenente 21,92 grammi di hashish suddivisi in venti dosi.

Conseguentemente, alla luce anche della circostanza che a carico del fermato risultavano gravare altri precedenti specifici in materia, è stata effettuata una perquisizione presso la sua abitazione che portava al rinvenimento di altri 1181,64 grammi di hashish – suddivisi in dodici panetti – ed altri 69 grammi suddivisi in 30 dosi.

Inoltre, sono stati rinvenuti 257,25 grammi di marijuana e 3 grammi di anfetamina, unitamente ad attrezzature (grinder e taglierini) e sostanze specifiche da taglio, nonché bustine per il confezionamento in dosi.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ultimate le formalità di legge in caserma, è stato trasferito e rinchiuso preso la casa circondariale di Uta.