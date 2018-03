Arrestato giovane del Gambia per furto e detenzione di stupefacenti.

Cagliari, 8 Mar 2018 – Ieri sera, alle ore 23:00 circa, a Cagliari, Via San Simome n.60, presso il centro commerciale “Auchan Santa Gilla”, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia del capoluogo regionale, hanno arrestato, nella flagranza di furto e detenzione stupefacenti a fini spaccio, Sissoko Aboubacar, dio 24 anni, del Gambia e residente in un comune del nuorese, disoccupato, incensurato. L’extracomunitario alle ore 19:30 circa, in Via Mameli n.9, si è introdotto nell’attività commerciale dove poi si è impossessato di indumenti vari del valore complessivo di circa 100 euro e, dopo averli occultati all’interno dello zaino in suo possesso, ha oltrepassato la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo. Quindi è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza e in seguito lo hanno consegnato ai militari che lo hanno subito sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso, oltre della refurtiva, di 15 dosi tra “marijuana” e “hashish” e di un coltello a serramanico.

La refurtiva restituita alla parte proprietaria e lo stupefacente sottoposte a sequestro.

Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge è stato è trattenuto presso le camera di sicurezza della Stazione cc di Ca-Villanova in attesa del rito direttissimo, in corso.