Comune di Cagliari rinnova per il 2018 l’appuntamento con le cure termali a Sardara

Cagliari, 8 Mar 2018 – Anche quest’anno, dopo i successi degli anni precedenti, la Consulta degli Anziani di Cagliari ha promosso le cure termali pendolari a Sardara con un trasnfert diretto giornaliero con bus dedicato da Cagliari.

L’attività prenderà il via lunedì 18 giugno e avrà la durata di dodici giorni (dal lunedì al sabato) ed è rivolta ai cittadini che abbiano necessità di cure termali (fanghi, inalazioni).

Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per cui è necessaria l’impegnativa del medico curante. Per i titolari di esenzione, non sarà dovuto il ticket mentre chi non ha questo diritto, pagherà la quota di 55 euro direttamente in sede.

Il costo del trasporto è di 5,50 euro al giorno a persona per un totale di 55 euro per l’intero ciclo di cure. Il pagamento può essere effettuato con bollettino postale (c/c n. 14340095 – importo 66 euro – intestato a: Idroterme Sardara – causale: trasporto Cagliari 2018).

Le persone interessate dovranno presentare domanda entro 4 maggio (oltre tale data le domande saranno accolte in lista d’attesa) su apposito modulo, insieme alla copia del versamento per il trasporto e fotocopia dell’impegnativa. L’istanza andrà consegnata presso gli uffici circoscrizionali dei Servizi Sociali, presso l’URP o presso la Consulta degli Anziani.

I richiedenti riceveranno una lettera, con i dettagli su orari e altre indicazioni utili, dal Centro termale entro maggio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la nota informativa allegata alla domanda, disponibile presso: Servizio Politiche Sociali – Uffici decentrati Servizi Sociali di via Nazario Sauro n.19, via Montevecchio, via Cstiglione n.1, via Ostro, via Riva Villasanta n.35 (orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11); Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – via Nazario Sauro n.19 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12); Consulta degli Anziani – via Quintino Sella n.11. Com