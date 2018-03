A Sassari personale della Polizia di Stato arresta un 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sassari, 7 Mar 2018 – Nel pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S.S. 24 anni, sassarese, con precedenti di polizia per reati specifici e contro il patrimonio, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di dimora e di firma giornaliera.

L’equipaggio di una Volante, a seguito di segnalazione pervenuta sulla linea di emergenza 113, sono intervenuti all’esterno di un esercizio pubblico sito nel centro cittadino dove, due giovani si stavano affrontando con dei bastoni. Subito dopo sul posto è stato individuato uno dei contendenti, che presentava delle evidenti ferite al capo e a poca distanza il suo antagonista, anch’egli con alcune escoriazioni alla nuca. Dalla prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 24enne abbia affrontato il suo rivale all’interno del locale con offese verbali rivolte alla convivente, presente sul posto insieme al loro figlio minore. In seguito, all’esterno del bar, i due sarebbero passati alle vie di fatto colpendosi ripetutamente con dei randelli.

In seguito, durante le fasi di accompagnamento presso il locale pronto soccorso per le ferite riportate, il 24enne è stato trovato in possesso di una rilevante quantità di sostanza stupefacente, custodita all’interno della tasca del giubbotto. Il controllo è stato poi esteso al suo zainetto, all’interno del quale è stata rinvenuta altra droga. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane ove è stato trovato del materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e la somma di circa 150,00 euro, presumibile provento dell’attività illecita. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 120 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana.

Dopo le cure prestate al 24enne presso il pronto soccorso sassarese, il giovane è stato accompagnato in stato di arresto presso il proprio domicilio, così come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi