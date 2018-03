Convocato il Consiglio della Municipalità di Pirri per giovedì 15 marzo

Cagliari, 6 Mar 2018 – Giovedì 15 marzo alle ore 17 è convocato il Consiglio della Municipalità di Pirri presso la Sala Consiliare in Via Riva Villasanta n. 35.

All’ordine del giorno la mappatura e l’inserimento delle strade mancanti nel PRU di Barracca Manna e la previsione di futura urbanizzazione a completamento (rif. O.d.G. n. 06 del 20.04.2016), la relazione della seconda Commissione Ambiente, Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Trasporti, sulla viabilità di via Stamira e la ratifica di verbali.

