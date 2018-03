Ambiente, dalla giunta 400mila euro per fauna in difficoltà. Assessora Spano: a nuoro nuovo centro di recupero

Cagliari, 6 Mar 2016 – Sono state confermate anche per il 2018 somme per 400mila euro destinate alle attività di soccorso, recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Lo ha deciso oggi la Giunta su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano.

“La novità di quest’anno è che stiamo trasferendo risorse anche alla Provincia di Nuoro” sottolinea l’assessora Spano. “L’Amministrazione provinciale ha infatti espresso l’intenzione di attivare, in accordo con Forestas, un nuovo centro di recupero che potrebbe essere realizzato a Oliena in località Gollei, dove già esistono delle strutture adeguate”.

Lo stanziamento per soccorso della fauna terrestre alle Province è pari a 240 mila euro, mentre i restanti 160 mila euro vengono ripartiti per la conservazione della fauna marina fra i soggetti della Rete regionale formata dalle cinque Aree marine protette Isola dell’Asinara, Capo Caccia – Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e dal Comune di Pula. Red- com