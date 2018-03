Arrestati due giovani cagliaritani con precedenti penali per il reato di concorso in porto abusivo di arma clandestina e munizioni

Cagliari, 5 Mar 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Alessandro Asunis, di 39 anni, con precedenti di polizia e Fabio Murru, di 30 anni, entrambi di Cagliari responsabili in concorso di porto di arma clandestina e munizioni.

Ieri pomeriggio, l’equipaggio di una Volante, mentre percorrevano via Quirra hanno fermato un’autovettura Fiat 500 Abarth con due persone a bordo. Durante il controllo è apparso subito evidente ai poliziotti che i due uomini mostravano un atteggiamento estremamente nervoso e da un primo controllo è emerso che Asunis aveva precedenti per reati in materia di armi. Quindi dopo l’arrivo di altri due Volanti, al fine di poter operare con maggiore sicurezza, gli Agenti hanno proceduto a controllare minuziosamente l’autovettura e sotto il tappetino posteriore del lato passeggero, era occultata una pistola a tamburo calibro 38 special, con matricola abrasa e con un proiettile inserito nel tamburo; mentre nel vano porta oggetti, all’interno di un pacchetto di sigarette, sono stati rinvenuti gli altri 4 proiettili dello stesso calibro mancanti dal tamburo.

Invece Murru, che si trovava alla guida, è stato trovato in possesso di 410 € in banconote di vario taglio e di un cellulare.

Al termine degli accertamenti di rito i due sono stati dichiarati in arresto e poi accompagnati, su disposizione del PM di turno, presso la casa circondariale di Uta dove rimarranno rinchiusi a disposizione dell’A.G.