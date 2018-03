Gdf Cagliari – Stupefacenti, arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di droga, denunciata una ragazza per possesso e 3 soggetti segnalati alla prefettura quali assunto di droghe.

Cagliari, 5 Mar 2018 – Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, militari della Guardia di Finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, diversi controlli in città presso la stazione degli autobus in Piazza Matteotti.

In particolare, i finanzieri hanno individuato un ragazzo minorenne, di 17 anni ed una ragazza, di 21 anni, in possesso di 100,9 grammi di hashish, 0,6 grammi di cocaina e 4 grinder (piccolo dispositivo atto a sminuzzare o sbriciolare sostanze).

I controlli sono proseguiti anche presso le abitazioni dei due dove, nel domicilio del minorenne sono stati rinvenuti 66,7 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 1 taglierino, nonché 1135 € in contanti. Pertanto il ragazzo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e la sostanza stupefacente sequestrata.

La perquisizione presso l’abitazione della ragazza ha, invece, permesso di rinvenire 2 grammi di marijuana e 1 grammo di hashish.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e la ragazza denunciata a piede libero.

Ulteriori controlli, effettuati sempre presso la stazione degli autobus in piazza Matteotti, hanno consentito di individuare complessivamente 1,9 grammi di hashish in possesso di tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e i giovani segnalati alla prefettura di Cagliari.