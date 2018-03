Gdf Cagliari: controllo del territorio e contrasto allo spaccio e alla diffusione di droghe, sequestrati 0,08 grammi di eroina e 96 grammi di hashish,

Cagliari, 3 Mar 2018 – Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarroch, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, due interventi.

L’azione dei finanzieri si è concentrata all’interno della stazione ferroviaria di Cagliari e durante un primo controllo, un giovane di 35 anni è stato trovato in possesso di 0,08 grammi di eroina e, quindi, per lui è scattata la segnalazione alla locale prefettura e la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

In un secondo controllo, invece, il cane antidroga ha segnalato ai finanzieri un ragazzo che si aggirava per i locali della stazione con atteggiamento circospetto. Poi durante il controllo personale è stato trovato, tra i suoi effetti personali, un panetto di 96 grammi di hashish, posto sotto sequestro. Il detentore a questo punto, un giovane di 22 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Con quest’ultima operazione antidroga, dall’inizio dell’anno, sono state segnalati alla prefettura 85 assuntori di sostanze stupefacenti, mentre sono 3 le persone denunciate.