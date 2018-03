Sentenza corte costituzionale su ex lavoratori Hydrocontrol e Sigma Invest, Assessore Spanu: impegnati a trovare soluzioni

Cagliari, 2 Mar 2018. “La Regione segue con molta attenzione la vicenda dei lavoratori ex Hydrocontrol e Sigma Invest a seguito dalla odierna sentenza della Corte Costituzionale. Siamo impegnati a trovare tutte le soluzioni possibili nell’esclusivo interesse dei dipendenti e dell’organizzazione regionale”.

Lo dichiara l’assessore del Personale Filippo Spanu in riunione da questo pomeriggio con i responsabili delle strutture regionali interessate. “Ho incontrato i lavoratori – aggiunge Spanu – e mi confronterò a breve con i rappresentanti sindacali per rassicurarli e garantire il nostro massimo impegno in questa delicata fase. Abbiamo attivato un filo diretto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e già lunedì è previsto un incontro a Roma per seguire con decisione e trasparenza tutto l’iter sino all’individuazione di una via d’uscita. Lavoriamo – conclude l’esponente della Giunta – per trovare soluzioni vere e concrete lasciando da parte sterili polemiche, alimentate in modo strumentale e che non sono d’aiuto per trovare le risposte adeguate”. Red-com