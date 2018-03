Romena di 45 anni arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari su mandato internazionel d’arresto. Nel suo paese deve scontare 5 anni di carcere per reati contro il patrimonio.

Cagliari, 2 Mar 2018 – Nella tarda mattinata di oggi, al termine degli accertamenti sui documenti di identità, i carabinieri della Squadra catturandi del Nucleo investigativo de comando provinciale cc di Cagliari, hanno arrestato Laura Gabriela Badoi, di 45 anni, della Romania, domiciliata a Lanusei (Nu), badante, in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso dall’A.G. romena nel gennaio del 2014, per l’espiazione di una pena di 5 anni per reati contro il patrimonio commessi in Romania.

I militari, ricevuta la segnalazione dal servizio di cooperazione internazionale, che indicava la presenza della donna nella provincia di Cagliari, hanno rintracciato la latitante al termine di articolata attività investigativa cui hanno contribuito militari della compagnia cc Lanusei e del Ris del capoluogo regionale (sezione impronte), che ha eseguito accertamenti tecnici di comparazione su alcuni documenti che hanno consentito di riscontrare che la ricercata si trovava nel territorio sardo con documenti di identità falsi, poi sottoposti a sequestro, intestati a Deleanu Timeea nata in Romania sempre nel 1973.

Per il possesso dei documenti falsi ed il rilascio mendace di dichiarazioni sulla propria identità la donna è stata pure arrestata nella flagranza dei relativi omonomi reati.

L’arrestata, che non ha inteso informare le autorità consolari del paese d’origine, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso la casa di reclusione di Uta (Ca) a disposizione dell’A.G. e dove rimarrà per effetti della convalida dell’arresto.