Arrestato allevatore pregiudicato dai carabinieri di Calasetta: deve scontare oltre due anni di reclusione per vari reati.

Calasetta, 2 Mar 2018 – I carabinieri della Stazione di Calasetta hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di Stefano Piras, di 50 anni, allevatore, con vari precedenti penali, già condannato per lesioni personali, minacce e uccisione di animali.

Il pregiudicato di Calasetta aveva ottenuto nel 2016 un ordine di sospensione della carcerazione, emesso dal Tribunale di Cagliari e oggi, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari ha revocato la sospensione predisponendone la carcerazione.

Nei confronti del Piras, soggetto pericoloso e dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la tranquillità e la serenità pubblica, era stata recentemente applicata la misura di prevenzione dell’Avviso orale, con il quale era stato avvertito a mutare i propri comportamenti.

In particolare, nel marzo 2013, presso il campo sportivo di Calasetta, a seguito di un diverbio sorto per futili motivi con un anziano residente, non ha esitato ad aggredirlo, provocandogli lesioni e abrasioni al collo e al torace, per cui era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. E ancora, ad agosto 2015, il pastore, in località “S’Acqua e Sa Murta”, bloccando con il proprio gregge l’intera carreggiata, ha aggredito verbalmente e minacciato di morte un cittadino che si trovava a transitare su quella strada.

Quindi gli uomini dell’Arma, che già da qualche tempo lo stavano seguendo, all’arrivo del provvedimento, hanno immediatamente rintracciato il Piras sorprendendolo in località “Mercureddu” con il proprio gregge e perciò è stato fermato e condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, i carabinieri lo hanno accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Uta dove dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di carcere.