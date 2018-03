Regione Sardegna – Superamento precariato, pubblicata graduatoria aventi diritto a stabilizzazione a domanda. Prime assunzioni entro queste mese di marzo

Cagliari, 1 Mar 2018. È stato raggiunto un primo importante traguardo per l’attuazione della Legge 37, approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016, che riguarda il Piano per il Superamento del Precariato nel Sistema Regione.

L’assessorato del Personale ha infatti pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna la graduatoria delle 97 persone aventi diritto alla stabilizzazione a domanda nell’ambito dell’Amministrazione regionale così come previsto nel Piano (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20180301141816.pdf).

Le relative assunzioni saranno formalizzate entro la fine del corrente mese di marzo.

La Commissione appositamente costituita ha esitato un ulteriore elenco di 14 candidati, che, pur non avendo i requisiti per la stabilizzazione a domanda, potranno prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica riservata che sarà bandita entro questo mese di marzo”.

Secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta n. 37 del 2017 verranno pubblicati, dai prossimi giorni e nelle prossime settimane, gli elenchi degli aventi diritto alla stabilizzazione a domanda e a quella con procedura riservata anche per gli enti e nelle agenzie. Tutti gli aventi diritto saranno contrattualizzati secondo un piano temporalmente definito che sarà adottato entro il mese di marzo dalla Giunta regionale.

“La Giunta – dichiara l’assessore degli Affari Generali e del Personale Filippo Spanu – sta mantenendo fede all’impegno di dare corso, il più velocemente possibile, alle procedure finalizzate a risolvere le situazioni di molti precari “storici” che hanno i requisiti per l’inserimento stabile negli organici della Regione. Intendiamo così attuare in tempi rapidi il Piano per il superamento del precariato nel Sistema Regione approvato dal Consiglio regionale”. Red-com