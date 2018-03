Farmacie, Assessore Arru “prossima settimana data per l’interpello”

Cagliari, 1 Mar 2018 – La data dell’interpello (la chiamata ad accettare o meno la sede) per l’assegnazione delle nuove farmacie sarà pubblicata nel sito della Regione entro la prossima settimana.

Lo rende noto in con un comunicato l’assessore della Sanità, Luigi Arru. “Nei giorni scorsi – sostiene l’esponente della Giunta Pigliaru – è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato legata al precedente concorso per nuove farmacie e riguardante il punteggio alle sedi rurali: di fatto conferma le scelte adottate in precedenza dalla Regione e consente agli uffici di accelerare e chiudere l’iter di aggiudicazione”.

Una settimana dopo la pubblicazione della data, avverrà quella dell’interpello e i passaggi finali di chiusura del procedimento. Red