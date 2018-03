Sbarca in Sardegna la Matrix -2 – Point: seminari e un incontro informativo con Andrea Rommel dal 2 marzo a Cagliari

Cagliari, 28 Feb 2019 – Arriva in Sardegna la Matrix-2-Point. Un innovativo percorso di consapevolezza diffuso in Germania e che sta prendendo piede anche in Italia. Dà applicazione ai principi base della fisica quantistica.

“Un’ alta tecnologia della coscienza’ in grado di trasformare e riconfigurare i contenuti del proprio ‘spazio vitale’ interiore e esteriore per trarre il meglio da noi stessi e dall’ambiente che abitiamo attraverso la scelta consapevole”, spiega la trainer e docente tedesca Andrea Rommel, gestrice del marchio Matrix-2-Point in Italia. Terrà dal 3 al 5 marzo un seminario combinato di 1° e 2° livello.

In questi tre giorni sarà insegnata la sapienza necessaria della fisica quantistica e i metodi di lavoro con la Matrix – 2 – point. Il 2 sarà possibile partecipare solo al 1° livello. Il 2 marzo è in programma una serata informativa gratuita in via Nuoro 54, è gradita la prenotazione.

Per questa serata la trainer invita i partecipanti a condividere un tema comune: ‘Cosa posso fare per diventare la versione migliore di me stesso”.

“Ritrovare armonia e serenità nella realtà di tutti giorni, risolvere problemi anche atavici o che si presentano nella nostra quotidianità aprire nuove e inaspettate possibilità in vari ambiti della nostra vita, fisici, emozionali, quotidiani, è uno degli obbiettivi che si possono raggiungere attraverso una scelta consapevole e un nuovo modo di percepire la realtà con un filtro ‘ripulito’ da schemi e preconcetti”, si legge in sintesi nel volantino di presentazione.

Attraverso incontri individuali o di gruppo si potrà sperimentare la tecnica della Matrix-2-Point su uno o più temi personali e farla propria per poterla utilizzare autonomamente.

“Con il metodo Matrix-2-Point – conclude Andrea Rommel – si può contare su un attrezzo versatile e multiuso utile per risolvere temi profondi personali o rendere più leggera e armonica la nostra realtà.

Matrix-2-Point è un’applicazione pratica della fisica quantistica, secondo la quale ogni realtà può essere descritta come energia o vibrazione perché tutto è luce e informazione. Il metodo si impara facilmente, sciogliendo così in modo veloce e semplice i ‘nodi’ dell’esistenza”. Com