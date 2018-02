Ryanair lancia 37 nuove rotte in Italia per la programmazione invernale 2018/19, 39 milioni di passeggeri e crescita del 5%

Cagliari, 28 Feb 2018 – Ryanair, la compagnia aerea n°1 in Italia, ha annunciato oggi (28 febbraio) la programmazione invernale 2018/2019 dall’Italia: 37 nuove rotte verso interessanti destinazioni tra cui Amman e Aqaba in Giordania, che permetteranno di trasportare un totale di 39 milioni di passeggeri all’anno in 29 aeroporti italiani, con una crescita del 5%.

La programmazione invernale 2018/2019 di Ryanair offrirà: 37 nuove rotte; Più voli su altre 18 rotte; 39 milioni di clienti p.a. (crescita del 5%): 30.000 posti di lavoro “in loco” p.a.

I clienti e visitatori italiani possono ora prenotare le proprie vacanze fino a marzo 2019, approfittando di tariffe ancora più basse e delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better”, tra cui: Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da 25€, un bagaglio da 20kg; Voli in coincidenza a Roma, Milano e Porto, e a seguire da altri aeroporti; Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%; Ryanair Transfers – ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner Car Trawler; Massima puntualità – il 90% dei voli sarà in orario.

Prezzo garantito – se si trova una tariffa più economica, verrà rimborsata la differenza sul proprio conto MyRyanair con un bonus aggiuntivo di €5.Ryanair ha inoltre lanciato 2 nuove rotte da Crotone per Milano Bergamo e Pisa, che saranno operative durante la stagione estiva 2018.

PROGRAMMAZIONE INVERNALE 2018/2019 37 NUOVE ROTTE

Aeroporto Nuova rotta Milano BGY Amman Milano BGY Faro Milano BGY Tangeri Milano BGY Palma Milano MXP Kaunas Milano MXP Tenerife Roma CIA Aqaba Roma CIA Baden Baden Roma CIA Palma Bologna Amman Bologna Kaunas Bologna Alicante Bologna Manchester Bologna Porto Pisa Praga Pisa Danzica Palermo Colonia Palermo Valencia Catania Marrakech

Aeroporto Nuova rotta Catania Siviglia Bari Dublino Napoli Marrakech Napoli Copenaghen Cagliari Baden Baden Cagliari Porto Cagliari Siviglia Cagliari Valencia Cagliari Dusseldorf Weeze Cagliari Varsavia Modlin Brindisi Memmingen Brindisi Verona Pescara Malta Venezia Treviso Siviglia Venezia Treviso Vilnius Venezia Treviso Gran Canaria Venezia Treviso Amburgo Venezia Treviso Manchester