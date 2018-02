Gdf Cagliari individua 8 lavoratori non in regola con le normative vigenti. (In nero)

Cagliari, 28 Feb 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso 2 controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali, che hanno portato ad individuare, complessivamente, 8 lavoratori in nero.

Le attività hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato mentre svolgeva la propria attività lavorativa, figuravano soggetti privi di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio.

Nello specifico, sono state controllate 2 attività commerciali operanti nel campo della ristorazione con sede nel capoluogo: gli esiti hanno portato all’individuazione, rispettivamente, di 2 e 6 lavoratori in nero, impiegati nella produzione o nella distribuzione dei prodotti alimentari.

Le persone trovate al lavoro, sprovviste della necessaria contrattualizzazione, hanno dichiarato di aver cominciato a lavorare proprio il giorno del controllo, circostanza che comunque non esime il datore di lavoro dall’obbligo di registrare correttamente la posizione lavorativa del dipendente.

I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati segnalati alla locale direzione territoriale del lavoro con la diffida a regolarizzare i lavoratori per il periodo di lavoro prestato in nero, nonché multati con una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 9.000 € per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Inoltre nei loro confronti è prevista l’emissione di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale a causa dell’impiego irregolare di personale in misura superiore al 20% del totale della forza lavoro.

Il contrasto al lavoro “in nero” ed irregolare non punta solo al recupero delle imposte e dei contributi evasi dai datori di lavoro, ma anche a tutelare i lavoratori sia sotto il profilo delle condizioni lavorative – contrastando quindi tutte quelle forme di sfruttamento della manodopera – che sotto quello della sicurezza ed assistenza in caso di infortunio.