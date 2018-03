Diabete, Assessore Sanità Arru “nostre linee guida fatte da specialisti secondo indicazioni scientifiche”

Cagliari, 28 Feb 2018 – “Siamo consapevoli dei dati sull’incidenza del diabete nella nostra regione e per questo, tra le prime cose fatte in questa legislatura, c’è stata la ricostituzione della Consulta diabetologica, cui affidare il compito di lavorare su linee guida che dessero una risposta efficace e uniforme ai tanti pazienti”. Lo afferma l’assessore della Sanità, Luigi Arru, aggiungendo che “questo i professionisti hanno fatto, in un documento basato sulle indicazioni scientifiche in materia, italiane ed internazionali. Quali dispositivi prescrivere, acquistare, utilizzare sono indicati da chi quotidianamente si occupa di persone con questa patologia: peraltro, già ora -sottolinea – lo specialista può decidere di prescrivere determinati presidi anche in deroga alle disposizioni regionali, laddove ritenesse fosse indispensabile per il paziente. I professionisti e i rappresentanti delle associazioni dei pazienti diabetici – conclude l’assessore – sono stati convocati per una valutazione della situazione organizzativa”. Red

