Carabinieri compagnia di Carbonia e quelli del Nas di Cagliari impegnati in controlli negli allevamenti di animali della zona. Sanzionato allevatore esercizio abusivo della professione veterinaria.

Carbonia, 28 Feb 2018 – Dalle prime ore di oggi, i carabinieri della compagnia di Carbonia, coordinati dal comandante, Cap. Lucia Dilio con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Cagliari (Nas) e dal personale dell’Asl, anno effettuato una mirata attività finalizzata al controllo e alla verifica del rispetto della normativa comunitaria sul tema della somministrazione di medicinali veterinari. Nello specifico, sono stati effettuati controlli sugli animali di due allevamenti di San Giovanni Suergiu.

Nel primo caso gli uomini dell’Arma hanno accertato che un allevatore, L.A., di 48 anni, titolare dell’ovili posto in località “Is Pirronis”, con allevamento di tipo ovino e caprino, aveva somministrato ai suoi animali medicinali provenienti dalla Romania: si tratta di “Evomec”, non autorizzato in Italia e non prescritto dal veterinario, con grave rischio sia per la salute ed il benessere degli alimenti destinati all’uomo, che potrebbero contenere residui dei medicinali illeciti usati.

I militari al termine dell’attività ispettiva hanno sequestrato i farmaci antibiotici e antiparassitari illeciti e denunciato l’allevatore per esercizio abusivo della professione veterinaria.

Invece, un’altra azienda agricola, che opera nel settore dell’allevamento di ovini, caprini, suini ed equini, sito nella località “Cortiois” e nella produzione di latte crudo, i carabinieri hanno accertato carenze nelle condizioni medico sanitarie dell’impianto di stoccaggio del latte, nella conservazione delle scorte di medicinali in locali idonei. Inoltre sono state riscontrate irregolarità circa l’identificazione degli animali allevati e in merito all’acquisto e somministrazione di farmaci veterinari senza la prescritta autorizzazione sanitaria illecitamente detenuti.

Quindi i militari hanno messo sotto sequestro l’allevamento con 295 capi ovini, applicando il divieto di movimentazione in uscita degli animali fino all’esito dell’accertamento sanitario, per verificare eventuali residui dei trattamenti farmacologici ed inoltre hanno sequestrato 280 litri di latte e due flaconi di Evomec ed, infine, hanno sanzionato amministrativamente il pastore per l’importo complessivo di 5.166,00 euro.