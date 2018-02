Rapina in abitazione ai danni di un’anziana donna di Tempio Pausania: madre e figlio arrestati dai carabinieri per rapina.

Tempio Pausania (SS), 27 Feb 2018 – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Tempio Pausania e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sempre della stessa città, hanno arrestato Andreina Moro, di 47 anni e suo figlio Moreno Marras, di 24 anni.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un Ordine di Custodia Cautelare in Carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Tempio, in concordanza con le risultanze delle indagini svolte dai militari della Stazione circa una rapina in abitazione subita da una vedova di 85 anni una sera di fine gennaio di quest’anno.

I fatti incriminati sono avvenuti nel centro di Tempio Pausania la sera del 28 gennaio quando Moro, collaboratrice familiare della vittima, si era introdotta nell’abitazione di quest’ultima servendosi di una copia delle chiavi illecitamente in suo possesso e, aiutata dal figlio Moreno, aveva cercato di impossessarsi di oggetti di valore.

L’azione delittuosa era riuscita solo in parte per l’istintiva reazione della povera donna che aveva messo in fuga la spregiudicata coppia madre-figlio. In una sorta di colluttazione l’anziana signora però, venne strattonata e cadendo a terra si era procurata la frattura del femore sinistro.

Gli accertamenti condotti tempestivamente dagli investigatori della Stazione cc di Tempio sulla base della testimonianza fornita dalla vittima, hanno in poco tempo consentito di acquisire gli elementi probatori necessari per l’emissione della misura cautelare nei confronti dei due per il reato di rapina. Inoltre le stesse indagini hanno fatto emergere nei confronti della Moro, anche altre responsabilità legate a precedenti furti che la donna aveva subito presso la sua abitazione nello stesso mese di gennaio, furti nel corso dei quali era già stato sottratto, a più riprese, denaro contante e oggetti vari per un importo complessivo di circa 6.500 euro.

Quindi madre e figlio sono stati fermati e in mattinata trasferiti e rinchiusi presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali.

L’anziana signora è da considerarsi vittima vulnerabile pertanto, per motivi di opportunità, non vengono forniti nome e indirizzo.