Individuato dalla Polizia di Stato del commissariato di Macomer l’autore del furto con strappo

Macomer (Nu), 27 Feb 2018 – Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Macomer (Nu), ha individuato l’autore del furto con strappo ai danni di una cittadina del Marghine, messo a segno due giorni prima dello scorso Natale nei pressi della stazione ferroviaria di Macomer.

Il caso aveva suscitato allarme tra la cittadinanza di quel comune per le modalità violente di realizzazione del furto. In particolare, un giovane di Bosa (Nu) di passaggio in città, approfittando del clima natalizio di quei giorni e del viavai dei residenti, distratti dalle ultime spese festive, aveva strappato la borsetta dalle mani della vittima, cogliendola di sorpresa mentre stava per avviare il motore della sua auto, procurandole lesioni alla spalla e alla mano.

In seguito, dopo le accurate indagini svolte dagli investigatori del Commissariato hanno, è stato individuato l’autore, C.C., di 36 anni, la cui responsabilità è stata confermata anche da perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati gli abiti verosimilmente utilizzati dal malvivente nel giorno del furto, riconosciuti dai poliziotti nelle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza insistenti nella zona operativa. Da qui l’immediato deferimento all’A.G. del ladro.