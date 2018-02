Giunta Sardegna: le altre delibere di oggi

Cagliari, 27 Feb 2018 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto con il vicepresidente Raffaele Paci, ha approvato le modifiche alle Direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia. La delibera proposta dall’assessora Maria Grazia Piras, che contiene novità importanti sulla Semplificazione delle procedure amministrative, sarà illustrata ai giornalisti nei prossimi giorni.

Sanità. Su proposta dell’assessore Luigi Arru, la Giunta ha affidato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale l’acquisto dei vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell’ATS Sardegna.

Ambiente. Via libera all’Intesa della Regione Autonoma della Sardegna per l’inclusione della ‘Foce del Rio Posada’ quale zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, come proposto dall’assessora Donatella Spano. La Giunta ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale degli interventi denominati ‘Costruzione ed esercizio impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e collegamento alla rete elettrica’ nel territorio di Buddusò e sull’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato ‘Cortoghiana’ da realizzarsi nei Comuni di Carbonia e Portoscuso. Infine, sarà sottoposto all’ulteriore procedura di Valutazione di impatto ambientale il progetto ‘Strada per l’Anglona Osilo – Nulvi – Sedini – Casteldoria – 2° Stralcio (Circonvallazione di Nulvi), proposto dalla Provincia di Sassari. Red