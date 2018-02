Firma accordo Patti territoriali per la Sardegna, dichiarazione del Presidente Gianfranco Ganau: “Finalmente gli strumenti per contrastare realmente gli attentati agli amministratori”

Cagliari, 27 Feb 2018 – «Il ministro Minniti ha mantenuto l’impegno e a poco più di un mese dall’incontro a Nuoro, ha accolto le richieste dei territori. Non possiamo che essere soddisfatti della firma dell’accordo con il presidente Pigliaru per la promozione della sicurezza integrata nella quale si inseriranno i Patti territoriali».

È il commento del presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau dopo la firma dell’accordo siglato questo pomeriggio al Viminale tra il ministro Minniti e il presidente Pigliaru.

«L’intesa risponde ad un’esigenza reale dei territori e degli amministratori – sottolinea il massimo rappresentante dell’Assemblea – per iniziare a contrastare realmente un fenomeno che ha ormai assunto nella nostra isola i contorni di una vera e propria emergenza. Innalzare i livelli di sicurezza, contrastando le situazioni di illegalità aiuterà da una parte ad individuare chi continua impunemente a minacciare primi cittadini e i rappresentanti delle istituzioni, dall’altra la firma dell’accordo getta le basi per azioni di inclusione sociale, favorendo la qualità della vita e l’integrazione dei migranti regolari e dei richiedenti asilo, così come richiesto dagli stessi sindaci».