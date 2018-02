Emergenza neve in Sardegna: carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro all’opera in tutta la provincia.

7 Feb 2018 – Anche in Sardegna è emergenza neve. Infatti, i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, in tutto il territorio di competenza sono in azione per fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti, in occasione delle rilevanti precipitazioni nevose e del gelo che sta interessando il Nuorese.

Con l’impegno dei Carabinieri delle 86 Stazioni, dislocate in modo capillare sull’intero territorio, anche nelle zone più impervie, dei Nuclei Radiomobili delle sei Compagnie, è stata garantita un’ininterrotta assistenza alla cittadinanza. Ovviamente, anche in queste ore non si sono fermati i normali servizi istituzionali e di prevenzione dei reati.

Non sono mancate telefonate di protesta per i disagi creati dalle abbondanti nevicate, da parte di cittadini che sono stati comunque portati alla calma dagli operatori della Centrale Operativa, ma anche di gratitudine a testimonianza, ancora una volta, dell’attaccamento della popolazione verso l’istituzione dell’Arma dei Carabinieri che da sempre lavora in servizio e in favore della comunità soprattutto nelle situazioni emergenziali.

Sono in corso i controlli alla circolazione stradale, soprattutto per interdire la circolazione a coloro che, incuranti dell’obbligo imposto dal Codice della Strada (fuori dai centri abitati sulle principali vie di comunicazione) e dalle varie ordinanze comunali (nei centri abitati), si sono posti in viaggio senza i prescritti equipaggiamenti, compromettendo sia la loro sicurezza che quella degli altri utenti della strada.

Numerosi gli utenti rimasti bloccati dalla neve e soccorsi dagli uomini dell’Arma, che in alcuni casi hanno materialmente aiutato a montare le catene da neve.

Organizzato anche un monitoraggio per individuare possibili abitazioni isolate o persone in difficoltà, prestando soccorso ad alcuni malati che avevano difficoltà a raggiungere il centro dove sistematicamente si sottopongono alle necessarie cure.

Il Comando Provinciale di Nuoro, raccomanda di muoversi con i mezzi solo in caso di necessità e di assicurarsi di circolare muniti di catene o pneumatici da neve. Il giubbetto retroriflettente dovrà essere sempre tenuto a portata di mano e non nel bagagliaio, moderare la velocità e limitare al massimo le distrazioni. Ovviamente, anche in queste ore non si sono fermati e continueranno i normali servizi istituzionali e di prevenzione dei reati.

Tutte le unità dell’Arma sono costantemente radiocollegate con la Centrale Operativa che garantisce la presenza di personale specializzato per rispondere a tutte le richieste di aiuto che pervengono dai cittadini attraverso il numero unico di emergenza “112”.