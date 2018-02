Truffa online scoperta dai carabinieri della compagnia di Tonara, denunciato il truffatore

Tonara (Nu), 26 Feb 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Tonara hanno denunciato in stato di libertà un truffatore della Campania che, dopo aver pubblicato sul proprio sito web annunci per la vendita, a prezzi assolutamente convenienti, di pezzi ricambio per auto.

Il truffatore dopo aver incassato la somma richiesta, (500 euro) si è eclissato e non ha mai spedito la merce. Quindi alla vittima, un uomo del Mandrolisai, con l’intento di fare un affare ha risposto all’annuncio online acquistando un motore dell’auto mai ricevuto.

Altre indagini sono in corso per stabilire l’entità di eventuali altri raggiri.