Giovane campano pregiudicato e residente a Capoterra arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e porto di oggetti e armi atti ad offendere.

Cagliari, 26 Feb 2018 – Ieri sera a Capoterra, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un pregiudicato di origine campana Corrado Andreozzi, di 34 anni, residente a Capoterra, per reato di maltrattamenti in famiglia e porto di oggetti e armi atti ad offendere.

La compagna, dopo aver subito minacce e percosse, scaturite da una discussione e per futili motivi, sarebbe riuscita a divincolarsi chiamando immediatamente in soccorso i militari dell’Arma che sono arrivati subito sul posto. Qui i carabinieri, durante l’intervento, hanno recuperato 3 coltelli da cucina e un bastone in legno che hanno subito sottoposto a sequestro. Il pregiudicato invece è stato dichiarato in arresto e dopo le formalità di legge è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Uta.