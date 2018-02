Escursionista perde la vita travolto da un’ondata del fiume in piena.

Cagliari, 26 Feb 2018 – Giovanni Manca, 54 anni originario di Ghilarza (Oristano) è morto travolto da un’ondata causata dalla piena del torrente.

L’escursionista, che da ieri sera non si avevano più sue notizie, è stato trovato senza vita nel territorio del comune di Gonnosfanadiga, nel sud Sardegna, mentre faceva torrentismo nel Rio Zairi, in località “Perda de Pivera”.

Il corpo del cinquantenne è stato individuato intorno all’1.30 di questa mattina e i tecnici del Soccorso alpino lo hanno recuperato e trasportato fino all’ambulanza, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Subito dopo i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. A quanto pare Manca si trovava insieme ad altre quattro persone: stavano facendo torrentismo nella zona cove il gruppetto avrebbero cercato di attraversare il corso d’acqua con le corde, quando a causa della piena del torrente un’ondata li ha sorpresi, facendoli finire in acqua. In quattro sono riusciti a raggiungere la sponda, mentre del 54enne si sono perse le tracce.

A Gonnosfanadiga, paese della provincia cagliaritana, sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del fuoco, dieci tecnici specializzati del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, supportati dai colleghi delle Stazioni di Cagliari e Medio Campidano e dai tecnici di Soccorso Speleo di Cagliari e Iglesias, insieme con i Carabinieri di Gonnosfanadiga e di Villacidro e il personale medico del 118.

La zona è stata controllata minuziosamente nonostante l’oscurità e la pioggia. Poi all’1.30 è stato individuato il corpo della vittima.