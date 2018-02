Continua l’ondata di freddo e gelo: prorogato sino a mercoledì 28 febbraio l’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Cagliari, 26 Feb 2018 – Nel corso della notte tra oggi e domani, le temperature sulla Sardegna subiranno una diminuzione, portando estese gelate che, sulla parte Centro-Occidentale, potranno essere accompagnate da nebbie e foschie.

Martedì (27 febbraio), nell’area Nord-Occidentale e Centro-Orientale dell’Isola si avranno nevicate sparse anche in pianura. Nevicate anche nel settore Nord-Ovest, al di sopra dei 200 metri di altitudine, e sulla provincia di Oristano, del Sud-Sardegna e sull’Area Vasta di Cagliari, sopra i 400 metri. Fenomeni in attenuazione già dal pomeriggio a partire dal Nord Sardegna.

Nella giornata di mercoledì (28 febbraio), persisterà il rischio gelate su tutta la regione, anche a quote basse. A voce dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione Civile, possibili nevicate sopra i 400 metri nel settore Orientale.

