Un Cagliaritano di 48 anni condannato in via definitiva fugge in Thailandia ma è stato estradato e arrestato.

Cagliari, 23 Feb 2018 – Il 23 febbraio scorso, alle ore 08.30, a Roma, presso gli uffici di frontiera dello scalo aeroportuale di Fiumicino, la polizia di frontiera ha notificato il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Cagliari il 19 settembre 2017, a Stefano Bulla, di 48 anni, del capoluogo sardo, perché deve scontare una condanna a sei anni e 10 giorni per un cumulo di condanne per reati contro il patrimonio e la persona (truffe, riciclaggio, violenza privata commessi in provincia di Cagliari dall’anno 2005, all’anno 2009).

Il pregiudicato aveva fatto perdere le sue tracce oltre un anno fa, per sottrarsi alla cattura e per eludere anche un provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria gli aveva sospeso la potestà genitoriale dei due figli minori.

La Squadra Catturandi del Nucleo Investigativo del comando provinciale cc di Cagliari, a cui era stato in carico il provvedimento restrittivo per l’esecuzione, ha avviato un’articolata attività di indagine finalizzata alla localizzazione del ricercato. In seguito è stato possibile stabilire Bulla si era allontanato dall’Italia con il suo nucleo famigliare (convivente e due figli minori) per raggiungere la Thailandia. Poi altri approfondimenti avevano accertato che il latitante, cultore di arti marziali, si era stabilito nella città di Pattaya ed aveva avviato una collaborazione con una palestra di kickboxing nel luogo della nuova dimora. Quindi sulla base di queste informazioni raccolte dagli investigatori dell’Arma, l’Autorità Giudiziaria cagliaritana ha inoltrato la richiesta, tramite Ministero di Giustizia ed il canale Interpol, di ricerche in ambito internazionale e di estradizione in caso di cattura.

Nei giorni scorsi le autorità thailandesi hanno rintracciato Stefano bulla, nei luoghi in cui era stata segnalata la sua presenza ed avviato immediatamente le procedure di espulsione dallo stato con rimpatrio in Italia ove stamattina, al suo arrivo, è stato arrestato.

Nelle ore successive verrà trasferito presso il carcere di Civitavecchia.