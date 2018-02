Se Gigino di Maio scegli i ministri allo stesso modo dei suoi amici candidati gli italiani sono fregati in partenza

Roma, 23 Feb 2018 – Si profila un nuovo caso per la campagna elettorale dei Cinque Stelle. Salvatore Caiata, candidato capolista per il Movimento grillino a Potenza è indagato dalla procura di Siena nell’ambito di una inchiesta per riciclaggio di denaro.

A darne notizia, oggi, tre quotidiani (Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero) che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, piuttosto famoso per essere titolare di diversi locali molto frequentati da turisti.

Caiata, nel 2009 aveva fatto parte del coordinamento provinciale senese di Forza Italia. Caiata, che è anche presidente del Potenza Calcio, è tra i candidati scelti personalmente da Di Maio e la sua candidatura alla Camera è stata ufficializzata lo scorso 29 gennaio nella conferenza di presentazione della squadra.