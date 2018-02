Modifiche alla viabilità a Cagliari per la visita del Presidente della Repubblica

Cagliari, 23 Feb 2018 – Per questioni legate alla sicurezza del Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella, durante la sua visita a Cagliari prevista per la mattina di lunedì 26 febbraio, la circolazione stradale nel centro della città subirà alcune modifiche.

Lunedì 26, quindi, verranno adottate le seguenti prescrizioni:

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle ore 00:01 alle ore 14:00 del 26/02/2018, nel viale Regina Margherita (tratto compreso tra la via Roma e la via Sardegna), ad esclusione degli autorizzati dotati di apposito pass, nella via Sardegna (tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Porcile), nella via Roma carreggiata lato portici (tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Concezione), nella via Porcile (tratto compreso tra via Dei Pisani e via Roma), nella via Lepanto (tratto compreso tra via Roma e via Dei Pisani), nella via Sardegna (tratto compreso tra via Concezione e via Lepanto), nella via Cavour (tratto compreso tra via Concezione e viale Regina Margherita), nella piazza Contu (su tutta la piazza), nella via Roma carreggiata centrale giardinetti (tratto compreso tra piazza Contu e il primo attraversamento pedonale), nella via Oslavia (tratto compreso tra viale Merello e via Vittorio Veneto), nel viale Merello (tratto compreso tra via Oslavia e i successivi 50 m in direzione piazza D’Armi), nel viale Merello (tratto compreso tra via Oslavia e i successivi 50 m in direzione viale Trento), via Don Bosco (tratto compreso tra viale Merello e i successivi 50 m in direzione viale S. Ignazio da Laconi), nella via Vittorio Veneto (tutta l’area compresa nell’intersezione con la via Oslavia),, ad esclusione degli autorizzati; l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 26/02/2018, ad esclusione degli autorizzati, nel viale Regina Margherita (tratto compreso tra la via Roma e la via Sardegna), nella via Sardegna (tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Porcile), nella via Porcile (tratto compreso tra via Dei Pisani e via Roma), nella via Lepanto (tratto compreso tra via Roma e via Dei Pisani), nella via Sardegna (tratto compreso tra via Concezione e via Lepanto), nella via Cavour (tratto compreso tra via Concezione e viale Regina Margherita), nella piazza Contu e nella via Roma carreggiata centrale giardinetti (tratto compreso tra piazza Contu e il primo attraversamento pedonale);

l’istituzione del divieto di transito in entrambe le direzioni, mediante chiusura dinamica attuata dagli agenti del Corpo di Polizia Locale secondo le esigenze contingenti della visita presidenziale, nella fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 14:00, ad esclusione dei veicoli autorizzati.Bella via Roma carreggiata lato portici, nella via Oslavia, nel viale Merello (tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via De Magistris e nella via Don Bosco (tratto compreso tra viale Merello e viale S. Ignazio da Laconi) e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00:01 alle ore 14:00 del 26/02/2018, ad esclusione degli autorizzati, nel viale Regina Margherita (tratto compreso tra la via Cavour e le scalette comprese), lato destro in direzione piazza Amendola. Com