A Torino scontri con la polizia al corteo contro CasaPound

Torino, 23 Feb 2018 – Scontri a Torino tra manifestanti di sinistra e forze dell’ordine. Lacrimogeni e idranti in azione sul corteo antifascista che ha cercato di raggiungere a suon di bombe carta l’hotel Nh di Corso Vittorio Emanuele dove era in programma un incontro elettorale con Simone Di Stefano, leader di CasaPound. Dopo essere stati fermati, i manifestanti hanno aggirato i blocchi in Corso Vittorio Emanuele per spuntare in via Colli. Lì Carabinieri e Polizia li hanno caricati.

Sono centinaia i manifestanti che hanno partecipato al corteo. Alcuni hanno lanciato bottiglie e rovesciato e incendiato cassonetti dei rifiuti.

Gruppi di dimostranti hanno poi divelto le recinzioni di un cantiere stradale vicino alla stazione ferroviaria di Porta Susa e hanno raccolto pietre scagliandole contro le forze dell’ordine. Feriti 6 agenti. Una manifestante è stata bloccata dalla polizia.