Un 63enne e un 27enne arrestati dai carabinieri per detenzione di stupefacenti, armi e munizioni.

Villacidro (Ca), 22 Feb 2018 – Alle ore 22.00 di ieri, a Villacidro (Ca), nel corso di mirato servizio di controllo del territorio, personale Norm della compagnia di Villacidro, agli ordini del comandante Magg. Cassarà, hanno arrestato Marcello Cossu, di 63 anni, di Pabillonis (Ca, gommista, pregiudicato e Nicola Antonio Zirboni, di 27 anni, nato a Cagliari ma residente a Sanluri e domiciliato a Pabillonis (Ca).

I due, sottoposti a perquisizione personale e dei veicoli sono stati trovati in possesso di un revolver tipo scacciacani modificato, che era carico e pronto all’uso; un cappuccio in lana di colore blu e una camera endoscopica.

Le successive perquisizioni locali che hanno interessato tre abitazioni, un sottoscala adibito a magazzino e l’officina da gommista, hanno permesso di trovare e sequestrare due detonatori; 15,35 metri di miccia a lenta combustione; 3 pistole “scacciacani” modificate; un fucile tipo doppietta a cani esterni cal. 12; una pistola a tamburo cal. 38; una pistola semiautomatica Bernardelli cal 6,35; una carabina ad aria compressa marca diana mod. 25d cal. 4,5/177; 145 cartucce vari calibri compatibili con le pistole sopra indicate; 25 cartucce da caccia cal. 12; 2 bilancini di precisione; 4,638 chili di marijuana suddivisi in 11 confezioni; una maschera carnevalesca occultata all’interno di una tasca di un giubbotto e attrezzature varie utilizzabili per la modifica delle armi.

Le attività di ricerca hanno impegnato complessivamente 18 militari e otto veicoli del Norm e delle stazioni di Pabillonis, Arbus, Sardara e Montevecchio.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per le successive analisi che saranno effettuate sulla sostanza stupefacente e le perizie da eseguire sulle armi e gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati e rinchiusi presso la casa circondariale di Uta (Ca) dove rimarranno a disposizione dell’A.G.