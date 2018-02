Conferenza delle regioni, la Sardegna tra le regioni del comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia

Cagliari, 22 Feb 2018 – Anche la Sardegna è tra le sei Regioni presenti nel nascente Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Gli esperti dell’organismo di rilevanza e funzioni di livello nazionale e internazionale sono stati designati oggi dalla Conferenza delle Regioni.

Soddisfatta Donatella Spano, assessore regionale della Difesa dell’ambiente e coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni: “Siamo riusciti a giocare un forte ruolo nella definizione dei criteri oggettivi sulle proposte di candidatura e abbiamo così raggiunto una posizione di rilievo all’interno della struttura di indirizzo per il meteo che dovrà lavorare a stretto contatto con l’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e Climatologia ‘ItaliaMeteo’ di Bologna”.

Il comitato, istituito per rafforzare e razionalizzare gli interventi nei settori della meteorologia e della climatologia, potenzierà la competitività italiana e la strategia nazionale in materia. Sei dei suoi 13 esperti sono stati oggi designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Gli esperti provengono dalla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Campania e dalla Sardegna. Per l’Isola è stato designato Giuseppe Bianco, direttore del Dipartimento meteoclimatico dell’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna. Red-com