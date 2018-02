Sgominata in Sardegna associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: eseguite 15 ordinanze di custodia cautelare.

Cagliari, 21 Feb 2018 – Dalle prime ore di questa mattina oltre 120 carabinieri delle compagnie di Carbonia, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Nuoro, Lanusei, Sassari, Bonorva, Macomer, Iglesias, San Vito in collaborazione con i militari del Nucleo elicotteri di Elmas e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale cc del capoluogo isolano, hanno dato esecuzione a 15 fermi di indiziato di delitto emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari in vari centri dell’Isola relativi ad un’indagine condotta dagli investigatori dell’Arma della co apgnia cc di Carbonia Guidati dal loro comandante, Cap. Lucia Dilio, relative ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a partire dal settembre dello scorso anno.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso il comando provinciale di via nuoro in Cagliari, fissate per le ore 11:00 di oggi.