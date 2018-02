Scambi commerciali tra la Sardegna e l’Ucraina: a Cagliari Ambasciatore dell’Ucraina in Italia S.E. Yevhen Perelygin.

Cagliari, 21 Feb 2018 – Conferenza stampa con l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell’Ucraina in Italia, S.E. Yevhen Perelygin, venerdì 23 febbraio prossimo, alle ore 17,00 nella sede della Confindustria Sardegna Meridionale, viale Colombo 2, Cagliari con il Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e della Confindustria Sardegna Meridionale, ing. Maurizio de Pascale e con l’Amministratore Delegato della Sogaer spa, dr. Alberto Scanu al termine dell’incontro con una Rappresentanza Imprenditoriale.

L’Ambasciatore Perelygin si trova in visita ufficiale in Sardegna per sviluppare le relazioni economiche, sociali e culturali tra la Repubblica d’Ucraina e la nostra regione, con l’obiettivo, in particolare, di creare le premesse per un rafforzamento delle collaborazioni produttive e commerciali tra imprese ucraine e sarde.

Nel corso dell’incontro con gli imprenditori, organizzato nell’ambito delle attività della Rete EEN (Enterprise Europe Network), la più estesa rete europea di servizi di assistenza gratuita a sostegno della competitività, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI europee, saranno pertanto esaminate le possibili iniziative da assumere per incentivare l’interscambio commerciale tra Sardegna ed Ucraina e per favorire la sviluppo dei flussi turistici ucraini verso la nostra regione.

A tal fine sono allo studio la istituzione di una Rappresentanza Consolare della Repubblica d’Ucraina a Cagliari e l’apertura di un collegamento aereo diretto tra Kiev e l’aeroporto di Cagliari Elmas.