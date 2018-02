Sardegna, sbloccati i fondi per il patrimonio culturale: Dichiarazione del candidato alla Camera per il Pd Sen. Silvio Lai, buona notizia che aspettavamo anche per Sassari e Porto Torres

Sassari, 21 Feb 2018 – Sbloccati gli investimenti previsti dal Ministero dei Beni Culturali per gli interventi sul patrimonio culturale del nostro Paese. Interessata anche la Sardegna per 20 milioni di euro.

“Una buona notizia che aspettavamo e che è conseguenza delle poste di bilancio garantite con le leggi di stabilità e sugli eventi sismici. Ora importanti siti culturali della nostra isola, da Sassari a Cagliari, potranno avviare i lavori di restauro, di messa in sicurezza e di prevenzione del rischio sismico” dichiara il senatore Silvio, già relatore al collegato fiscale della legge finanziaria e sulle leggi post sisma.

“Le risorse saranno immediatamente disponibili e potranno essere avviati i cantieri. In particolare per il territorio del nord Sardegna diverse le strutture interessate: dal complesso nuragico Palmavera ad Alghero alla pinacoteca Musa al Canopoleno di Sassari, dal museo etnografico Sanna di Sassari all’area archeologica Turris Libisonis, dal ponte romano (restauro e consolidamento) di Porto Torres all’area archeologica Antiquarium turritano. Investimenti anche a Palau per le ex batterie militari di Monte Altura e Capo d’Orso”.

“La strada intrapresa è quella giusta. La cultura e il suo patrimonio sono volano di sviluppo e garantiscono al tempo stesso lavoro e turismo. In Sardegna, per le sue caratteristiche, sono a maggior ragione le direttrici portanti per crescita e stabile occupazione”. Red