Il Triathlon sardo riparte da Berchidda

Cagliari, 21 Feb 2018 – L’ottima gara di Berchidda di domenica ha rappresentato una triplice ripartenza: innanzitutto riparte il calendario di gare 2018 dopo la pausa di 3 mesi. Secondo: con questo duathlon cross si apre il circuito “Coppa Sardegna” e, infine, di pari importanza, esordisce il circuito giovanile “Pizzinos” dedicato ai più giovani.

E proprio partendo da quest’ultimo aspetto, il circuito “Pizzinos”, si deve riconoscere alla gara di Berchidda la capacità di aver coinvolto più di 70 giovani atleti a rappresentare diverse realtà sportive isolane. Anche numericamente i piccoli atleti sono stati quasi la metà di tutti gli atleti coinvolti nel Duathlon “Sentieri del Limbara”.

Coppa Sardegna – La gara assoluta (3,2 km corsa – 15 km bici mtb e 1,5 km corsa finale) ha goduto dello scenario incantevole del centro storico di Berchidda con il suo intricatissimo dedalo di sentieri e stradine e il passaggio dentro una casa storica del paese. “Siamo voluti tornare in centro storico per godere del fascino del paese e l’abbraccio dei suoi abitanti che vogliamo ancora una volta ringraziare – dice Francesco Manconi ideatore dell’evento – vicoli, piazze e scale del paese e pure il sentiero storico che è stato scenario del Time In Jazz di Paolo Fresu”.

Il podio maschile premia un determinatissimo Emanuele Aru (Villacidro Triathlon), protagonista nella frazione di mtb davanti all’esordiente e promettente Jay Cudoni (Olbia Nuoto) e al giovanissimo Francesco Podda (Fuel Triathlon). In campo femminile il podio è stato conquistato da Ilaria Maria Marras (Tri Nuoro) che lascia dietro la generosa Giorgia Mura (Tri Sinnai) e la combattente Tatiana Ferrari (Blue Tribune).

laria Marras, campionessa regionale duathlon cross – dovevo esordire ad aprile al Memorial Luca

Circuito Giovanile “Pizzinos”Il prossimo appuntamento con il triathlon e la Coppa Sardegna è per domenica 25 marzo al Duathlon Città di Cagliari – campionato regionale di Duathlon Sprint. Com